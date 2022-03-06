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Spor

MHK'den 8 Mart'ta 3 kadın hakeme Süper Lig görevi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'de yarın yapılacak 3 maçta 3 kadın hakem görevlendirdi.

AA6 Mart 2022 Pazar 14:21 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 14:21
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MHK'den yapılan açıklamaya göre, ligin 28. haftasında yarın saat 20.00'de başlayacak 3 müsabakada Gamze Durmuş Pakkan, Cansu Tiryaki ve Melis Özçiğdem, dördüncü hakem olarak görev alacak.

Kadınlar Günü dolayısıyla hafta boyunca diğer liglerdeki müsabakalarda da kadın hakemler ve gözlemciler görev almaya devam edecek.

Açıklamada, "Kadın hakemlerimize ve gözlemcilerimize görevlerinde başarılar diler, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarız." denildi.

Kadın hakemlerin yarın görev yapacağı müsabakalar şöyle:

20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Gamze Durmuş Pakkan

20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Cansu Tiryaki

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Melis Özçiğdem

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