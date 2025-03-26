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Spor

MHK'den hakem kararları için yeni uygulama

MHK, hakemlerin karar kalitesini artırmaya yönelik yeni bir uygulamanın hayata geçirileceğini duyurdu.

IHA26 Mart 2025 Çarşamba 11:53 - Güncelleme:
MHK'den hakem kararları için yeni uygulama
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Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakemlerin karar kalitesini artırmaya yönelik Tutarlılık İzleme Modülü (TİM) uygulamasının hayata geçirileceğini duyurdu.

Konuyla alakalı Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuru şöyle:

"Türk futbolunun en üst düzey organizasyonlarında görev yapan hakemlerin karar kalitesini artırmak ve tutarlılığı sağlamak amacıyla Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından geliştirilen Tutarlılık İzleme Modülü (TİM) uygulamaya geçiriliyor. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüplerine yüz yüze ve online tanıtımı yapılan bu yenilikçi sistem, hakem kararlarının IFAB kural kitabı çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayarak hem hakemler hem de kulüpler için önemli bir referans noktası olacak.

TİM, hakemlerin maçlardaki kararlarının doğruluğunu ve tutarlılığını analiz eden bir platform olarak tasarlandı. Sistem sayesinde hakem kararları derinlemesine incelenerek, uluslararası standartlara uyum düzeyi ölçülebilecek; hata örüntüleri tespit edilerek özel odaklı eğitimler planlanabilecek. Böylece hakemler hem bireysel hem de ekip olarak daha isabetli ve tutarlı kararlar verebilmeleri için sistematik olarak desteklenecek.

MHK'nın bu inisiyatifiyle birlikte kulüpler de TİM'den yalnızca denetleyici bir unsur olarak değil, aynı zamanda bir eğitim aracı olarak da faydalanabilecek. Kulüpler, kendi maçlarında VAR'a konu olan pozisyonlar ve hakem kararlarının değerlendirmelerini izleyebilecek, gerektiğinde bu kararlara ilişkin görüş bildirebilecek ve değerlendirme süreçlerine aktif şekilde katılabilecek. Ayrıca tartışmalı pozisyonların UEFA kaynaklı emsal görüntülerle karşılaştırılması yoluyla, oyun kuralları ve VAR uygulamaları hakkında daha kapsamlı bilgi sahibi olunması mümkün hale gelecek.

TFF Riva Tesisleri Orhan Saka Seminer Salonu'nda 25 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen tanıtım ve eğitim programının ardından, Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri sisteme erişim sağlamaya başlayacak. Böylece futbolun iki paydaşı -hakemler ve kulüpler- kararların şeffaflığı, doğruluğu ve gelişimi konusunda daha güçlü bir iş birliği içerisinde hareket edebilecek.

TİM, Türk futbolunun hakemlik standartlarını yükseltme ve kulüplerin karar süreçlerine daha etkin katılım sağlamaları açısından önemli bir dönüm noktası olacak."

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