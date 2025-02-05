Merkez Hakem Kurulu, Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemliğe veda ettiğini açıkladı.

MHK'nin açıklaması şu şekilde:

"Kariyerine 2002 yılında başlayan ve 2025 yılına kadar Türkiye'de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev alan Yaşar Kemal Uğurlu hakemliğe veda etmiştir.

2021-2023 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Uğurlu, 2012 yılından itibaren üst klasman hakemi olarak da Süper Ligde 230 karşılaşmada görev yaptı.

Yaşar Kemal Uğurlu'ya, Türk futboluna verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

AMATÖR KLASMANA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Yaşar Kemal Uğurlu, hem sezon başında hem de ocak ayında yapılan koşu testlerinde başarısız olmuştu.

Uzun süre rapor alarak koşulara katılmayan Yaşar Kemal Uğurlu, son olarak girdiği koşu testinden de geçememişti ve böylece 44 yaşındaki tecrübeli hakem, klasman hakemliği için yaş sınırının 40 olması sebebiyle il hakemliği klasmanına düşürüldü.

Sadece amatör maçlarda görev alabilecek konuma gelen Uğurlu, 44 yaşında hakemlik kariyerini noktaladı.