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  • MHK'den VAR kayıtları açıklaması: Söz konusu iddialar hayal ürünüdür
Spor

MHK'den VAR kayıtları açıklaması: Söz konusu iddialar hayal ürünüdür

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçının ardından hakem tepkileriyle ilgili ve VAR kayıtlarının deşifre olduğu iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. İbanoğlu, 'VAR kayıtlarının deşifre edilip medyaya servis edildiğine ait iddia edilen diyalog, hayal ürünü ve gerçek dışıdır.' ifadelerini kullandı.

AA27 Kasım 2023 Pazartesi 16:44 - Güncelleme:
MHK'den VAR kayıtları açıklaması: Söz konusu iddialar hayal ürünüdür
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, bazı hakemleri dinlendirme kararı aldıklarını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden paylaşılan açıklamasında İbanoğlu, "MHK olarak, hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiğimizi ve bazı hakemlerimizi, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldığımızı, aralık sonu yapılacak klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alarak hareket edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isterim." ifadelerini kullandı.

İbanoğlu ayrıca Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maçına ait VAR kayıtlarını yetkisi dahilinde dikkatle dinlediğini belirterek, "Söz konusu VAR kayıtlarının deşifre edilip medyaya servis edildiğine dair iddia edilen diyalog, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. İtibar edilmemesini rica ederim." açıklamasında bulundu.

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