Olaylı Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı, karar tarihi belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu 1 Ekim Salı günü Riva Tesisleri’nde yapılacak yönetim kurulu toplantısında Fenerbahçe’nin itiraz dosyasını karara bağlayacak.

Özkahya ve MHK’dan görüş

Fenerbahçe yönetiminin, Alanyaspor maçı ile ilgili itirazı sonrası dosyadaki delilleri incelemeden önce MHK’nın görüşü ile maçın hakemi Halis Özkahya’nın ek raporunu isteyecek olan yönetim kurulu, 1 Ekim’deki toplantıda nihai kararını verecek.