MHK'nin Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ile ilgili kararı açıklayacağı tarih belli oldu
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının tekrar kararı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kararın verileceği tarih netleşti.
Olaylı Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı, karar tarihi belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu 1 Ekim Salı günü Riva Tesisleri’nde yapılacak yönetim kurulu toplantısında Fenerbahçe’nin itiraz dosyasını karara bağlayacak.
Özkahya ve MHK’dan görüş
Fenerbahçe yönetiminin, Alanyaspor maçı ile ilgili itirazı sonrası dosyadaki delilleri incelemeden önce MHK’nın görüşü ile maçın hakemi Halis Özkahya’nın ek raporunu isteyecek olan yönetim kurulu, 1 Ekim’deki toplantıda nihai kararını verecek.
Yönetim oylama yapacak
Nihat Özdemir başkanlığındaki yönetim kurulunun, görüşleri ve dosyadaki delilleri inceledikten sonra oylama yaparak, maçın tekrar oynanıp oynanmamasına karar vereceği bildiriliyor.
Nihai karar Özdemir ekibinin
Bilindiği üzere MHK’nın yönetim kuruluna ileteceği ‘görüş’ kararın son haline tesir edecek düzeyde değil. Nihai kararı verme yetkisine sahip olan TFF yönetimi, MHK görüşünün aksinde bir gerekçeli kararın altına imza atabilir.
(Fanatik)
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