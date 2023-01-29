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Spor

MHK'nın yeni başkanı resmen açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Sabri Çelik sonrası Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Lale Orta olduğunu açıkladı.

29 Ocak 2023 Pazar 19:46 - Güncelleme:
MHK'nın yeni başkanı resmen açıklandı
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Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Lale Orta oldu.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Lale Orta'yı getirmiştir.

Başkan:

Prof. Dr. Lale Orta

Üyeler:

Tolga Özkalfa

Ahmet İbanoğlu

Cemalettin Ali Kunak

Prof. Dr. Ali Kızılet

Süleyman Abay

Sadettin Güler

Aynur Aysun Akar

Hamza Mısır

Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK'nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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