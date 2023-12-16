MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli, Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e yönelik yumruklu saldırısına tepki gösterdi.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

TFF süreci sağduyu ile yönetememiştir. Masum insanlarımız şehit edilirken çıtı çıkmayanları birden bire seferber olmaları bize göre son derece düşündürücü çarpıklıktır. Hakemimize vandal saldırıyı lanetliyoruz. Hedef sahaların ve tribünlerin ateşi ile toplumsal tansiyonu yükseltmek, Türkiye karşıtı çevrelerin eline koz vermektir.