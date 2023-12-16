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Spor

MHP Lideri Bahçeli'den hakem Meler'e saldırıya tepki! ''TFF süreci yönetemedi''

Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e yönelik yumruklu saldırısına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu'nun süreci yönetemediğini belirterek 'Hakemimize karşı saldırıyı ön şartsız lanetliyoruz.' diye konuştu.

16 Aralık 2023 Cumartesi 15:05 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli'den hakem Meler'e saldırıya tepki! ''TFF süreci yönetemedi''
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli, Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e yönelik yumruklu saldırısına tepki gösterdi.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

TFF süreci sağduyu ile yönetememiştir. Masum insanlarımız şehit edilirken çıtı çıkmayanları birden bire seferber olmaları bize göre son derece düşündürücü çarpıklıktır. Hakemimize vandal saldırıyı lanetliyoruz. Hedef sahaların ve tribünlerin ateşi ile toplumsal tansiyonu yükseltmek, Türkiye karşıtı çevrelerin eline koz vermektir.

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