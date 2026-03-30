30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
Spor

Miami Açık'ta şampiyon Jannik Sinner

Dünya klasmanında 2. sırada yer alan İtalyan tenisçi Miami Açık'ta Çek Jiri Lehecka'yı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 11:53
Miami Açık'ta şampiyon Jannik Sinner
İtalyan tenisçi Jannik Sinner, finalde Çek Jiri Lehecka'yı 2-0 yenerek Miami Açık'ta şampiyon oldu.

Dünya klasmanının 2 numarası 24 yaşındaki Sinner, finalde karşılaştığı 21 numaralı seribaşı Lehecka'yı 6-4'lük setlerle mağlup etti.

Sinner, aynı yıl içinde ABD'deki iki Masters turnuvası Indian Wells ve Miami Açık'ı kazanarak "sunshine double" yapan 8. oyuncu, 2017'deki Roger Federer'den bu yana bunu başaran ilk isim oldu.

İtalyan tenisçi ayrıca, iki turnuvayı da set vermeden kazanan ilk erkek tenisçi olarak tarihe geçti.

Sinner, Miami Açık'ta 2024'ten sonra ikinci şampiyonluğunu elde etti.

