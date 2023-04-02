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Spor

Miami Heat, 3 maç sonra galip geldi

NBA takımlarından Miami Heat, Dallas Mavericks'i 129-122 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

AA2 Nisan 2023 Pazar 11:21 - Güncelleme:
Miami Heat, 3 maç sonra galip geldi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Dallas Mavericks'i 129-122 yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

NBA'e 2 maçla devam edildi. Heat, konuk ettiği Mavericks'i 7 sayı farkla yendi.

Heat'te Jimmy Butler, 35 sayı ve 12 asistle "double-double" yaparken takımı da üç maç sonra galibiyetle tanıştı.

Dallas Mavericks'te Luka Doncic'in 42 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.

Mavericks'te Tim Hardaway 31, Kyrie Irving ise 23 sayı ve 8 asistle oynadı.

INGRAM'IN 36 SAYISI GALİBİYETİ GETİRDİ

Günün diğer maçında ise New Orleans Pelicans, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 122-114 yendi.

Pelicans'ta Brandon Ingram, 36 sayı kaydederek galibiyete önemli katkı verdi.

Clippers'ta ise Kawhi Leonard, 40 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.

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