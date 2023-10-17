İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2023 Salı / 3 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,8573
  • EURO
    29,4748
  • ALTIN
    1718.07
  • BIST100
    7934.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mıami Heat, Beal'ın Herro'dan daha iyi olduğuna inanmıyor
Spor

Mıami Heat, Beal'ın Herro'dan daha iyi olduğuna inanmıyor

Miami Heat'in, bu yaz Washington Wizards'la yaptığı takas görüşmeleri sırasında Bradley Beal'ın Tyler Herro'dan 30 milyon dolar kadar daha iyi olduğuna inanmadığı iddia edildi.

17 Ekim 2023 Salı 01:40 - Güncelleme:
Mıami Heat, Beal'ın Herro'dan daha iyi olduğuna inanmıyor
ABONE OL

Miami Heat'in, bu yaz Washington Wizards'la yaptığı takas görüşmeleri sırasında Bradley Beal'ın Tyler Herro'dan "30 milyon dolar kadar daha iyi" olduğuna inanmadığı iddia edildi.

ESPN'den Zach Lowe, 'The Lowe Post' adlı podcast'inde bu durumu şu ifadelerle masaya yatırdı:

"Bunun Tyler Herro'ya verilen bir güven oyu olduğunu düşünüyorum. Duyduğuma göre Heat bu duruma baktı ve 'Tyler Herro'dan yedi yaş büyük olan Bradley Beal'ın 30 milyon dolar kadar daha iyi olduğunu ve bu yükseltmenin buna değeceğini düşünmüyoruz.' dedi."

Wizards sonunda Beal'ı, Chris Paul, Landry Shamet, dört adet gelecekteki ilk tur draft hakkı ve altı adet gelecekteki ikinci tur draft hakkı içeren bir paket karşılığında Phoenix Suns'a takas etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.