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Spor

Miami Heat, Boston Celtics'i 128-102 mağlup ederek seride 3-0 öne geçti

NBA Doğu Konferansı final serisi 3.maçında Miami Heat, Boston Celtics'i 128-102 mağlup ederek 3-0 öne geçti.

IHA22 Mayıs 2023 Pazartesi 10:35 - Güncelleme:
Miami Heat, Boston Celtics'i 128-102 mağlup ederek seride 3-0 öne geçti
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NBA Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçında Miami Heat, evinde Boston Celtics'i 128-102'lik skorla yenerek seride 3-0 öne geçti. Heat'te Gabe Vincent 29 sayı ve 3 asistle oynadı.

NBA play-off'larında heyecan tek maçla devam etti. Doğu Konferansı final serisinin üçüncü karşılaşmasında play-off'lara sekizinci sıradan giren Miami Heat, normal sezonu ikinci sırada bitiren Boston Celtics'i deplasmanda 128-102 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı. Miami Heat'te Gabe Vincent 29 sayı, 3 asist, Duncan Robinson 22 sayı, 4 asist, Caleb Martin de 18 sayı, 4 asistle mücadele etti. Boston Celtics'te ise Jayson Tatum'un 14 sayı, 10 ribaundu, Jaylen Brown'un 12 sayı, 6 ribaundu ve Grant Williams'ın da 12 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Serinin dördüncü maçı, 24 Mayıs'ta Miami'de oynanacak.

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