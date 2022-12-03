Miami Heat, Boston Celtics'i uzatmada geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) lig lideri Boston Celtics ile Miami Heat arasındaki mücadele, büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Celtics, Jaylen Brown'ın bitime 2.3 saniye kala attığı 3 sayılık basketle maçı uzatmaya taşıdı (110-110) ancak Heat sahadan 120-116 galip ayrıldı.

Heat'te Bam Adebayo 28 sayı, 7 ribaunt, Tyler Herro 26 sayı, 5 ribaunt, Jimmy Butler 25 sayı, 15 ribaunt ve Kyle Lowry 20 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Celtics cephesinde Jaylen Brown 37 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, Marcus Smart ve Grant Williams 18'er sayı üretti. Jayson Tatum ise yüzde 27,8 isabetle 14 sayı atabildi.

SONUÇLAR

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:



Charlotte Hornets-Washington Wizards: 117-116

Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers: 129-133

Boston Celtics-Miami Heat: 116-120 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 117-109

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 107-96

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 114-105

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 99-117

Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers: 117-109

Utah Jazz-Indiana Pacers: 139-119

Phoenix Suns-Houston Rockets: 121-122

Golden State Warriors-Chicago Bulls: 119-111