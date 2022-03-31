Miami Heat deplasmanda Boston Celtics'i geçti

Sezonun 49. galibiyetini alan Doğu Konferansı lideri Heat'te Jimmy Butler 24, Kyle Lowry 23, Bam Adebayo 17 sayı kaydetti.
Celtics'te Jaylen Brown'ın 28, Jayson Tatum'ın 23 sayısı, sezonun 30. mağlubiyetini engelleyemedi.
NBA'e 11 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks: 112-120
Indiana Pacers-Denver Nuggets: 118-125
Washington Wizards-Orlando Magic: 127-110
Boston Celtics-Miami Heat: 98-106
Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 125-102
New York Knicks-Charlotte Hornets: 114-125
Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks: 118-136
Houston Rockets-Sacramento Kings: 118-121
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 111-112
Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 107-117
Golden State Warriors-Phoenix Suns: 103-107