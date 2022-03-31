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Spor

Miami Heat deplasmanda Boston Celtics'i geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Boston Celtics'e konuk olduğu mücadeleyi 106-98 kazandı.

31 Mart 2022 Perşembe 11:20 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 11:20
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Sezonun 49. galibiyetini alan Doğu Konferansı lideri Heat'te Jimmy Butler 24, Kyle Lowry 23, Bam Adebayo 17 sayı kaydetti.

Celtics'te Jaylen Brown'ın 28, Jayson Tatum'ın 23 sayısı, sezonun 30. mağlubiyetini engelleyemedi.

SONUÇLAR

NBA'e 11 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks: 112-120

Indiana Pacers-Denver Nuggets: 118-125

Washington Wizards-Orlando Magic: 127-110

Boston Celtics-Miami Heat: 98-106

Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 125-102

New York Knicks-Charlotte Hornets: 114-125

Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks: 118-136

Houston Rockets-Sacramento Kings: 118-121

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 111-112

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 107-117

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 103-107

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