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Spor

Miami Heat, Giannis Antetokounmpo'yu kadrosuna kattı

NBA ekibi Miami Heat, 31 yaşındaki yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo'yu takasla kadrosuna kattığını duyurdu.

AA23 Haziran 2026 Salı 11:29 - Güncelleme:
Miami Heat, Giannis Antetokounmpo'yu kadrosuna kattı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Milwaukee Bucks'tan Yunan pivot Giannis Antetokounmpo'yu takasla kadrosuna kattı.

Kariyerinde bir NBA şampiyonluğu yaşayan, iki kez NBA'in en değerli oyuncusu (MVP) ve 10 defa all-star seçilen 31 yaşındaki Antetokounmpo, oyuncu ve draft hakları karşılığında Heat'e transfer oldu.

Takasa göre Heat, Bucks'tan Antetokounmpo'nun yanı sıra Bobby Portis'i takıma dahil etti. Bucks ise Heat'ten Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr ve Kasparas Jakucionis'i kadrosuna katarken 3 adet birinci tur ve bir adet ikinci tur draft hakkı ile bir draft değişim hakkı aldı.

Bucks tarafından 2013 yılında birinci tur 15. sıradan draft edilen Antetokounmpo, NBA'deki normal sezon kariyerinde 24,1 sayı, 9,9 ribaunt, 5 asist, 1,2 blok ve 1,1 top çalma ortalamaları yakaladı.

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