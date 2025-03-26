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Spor

Miami Heat, Golden State Warriors engelini rahat geçti

Miami Heat, eski yıldız oyuncusu Jimmy Butler'ın geri dönüş yaptığı maçta Golden State Warriors'ı 112-86'lık skorla rahat geçti.

HABER MERKEZİ26 Mart 2025 Çarşamba 09:47 - Güncelleme:
Miami Heat, Golden State Warriors engelini rahat geçti
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Miami'de Bam Adebayo 27 sayı, Tyler Herro ise 20 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen Heat, üç sayı çizgisinin gerisinden 17/25 gibi yüksek bir isabet oranı yakaladı.

Geçtiğimiz ay gerçekleşen takas sonrası Miami'ye ilk kez dönen Butler, maçı 11 sayıyla tamamladı. Golden State'te ise Alec Burks 18, Jonathan Kuminga 15, Brandin Podziemski 14 ve Gui Santos 13 sayı üretti.

Warriors, sakatlığı nedeniyle üst üste ikinci maçını kaçıran Stephen Curry'den yoksun olarak sahaya çıktı. Yıldız oyuncu, kasık bölgesindeki sakatlığı sebebiyle dinlendirildi.

Golden State Warriors, bir sonraki maçında Cuma günü New Orleans Pelicans'a konuk olacak. Miami Heat ise Perşembe günü Atlanta Hawks'ı ağırlayarak iç saha serisini tamamlayacak.

Gecenin diğer sonuçları:

Orlando Magic 111-104 Charlotte Hornets

San Antonio Spurs 96-122 Detroit Pistons

Dallas Mavericks 113-128 New York Knicks

Atlanta Hawks 114-121 Houston Rockets

Memphis Grizzlies 140-103 Utah Jazz

Cleveland Cavaliers 122-111 Portland Trail Blazers

Oklahoma City Thunder 121-105 Sacramento Kings

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