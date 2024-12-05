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Spor

Miami Heat, Lakers'ı ezdi geçti! 41 sayı farkla tarihi zafere imza attı

NBA nefes kesen bir maça sahne oldu. Miami Heat, konuğu olan Los Angeles Lakers'ı 134-93'lük skorla mağlup ederek rakibini resmen sahadan sildi.

5 Aralık 2024 Perşembe 09:56 - Güncelleme:
Miami Heat, Lakers'ı ezdi geçti! 41 sayı farkla tarihi zafere imza attı
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Miami Heat, guardı Tyler Herro'nun 31 sayısının 21'ini üçüncü çeyrekte bulduğu karşılaşmada Los Angeles Lakers'ı 134-93'lük skorla hezimete uğrattı.

Heat ayrıca maçı 42 asistle tamamlayarak, bu alanda takım tarihinde rekora ulaştı. Ekibin bir önceki rekoru, 29 Mart'ta Portland Trail Blazers'a karşı 41 asist yaptığı karşılaşmaydı. 24 üçlük isabetiyle bir başka takım rekorunu egale eden Heat, rakibine 41 sayı fark atarak bu alanda ise tarihindeki en büyük üçüncü skor farkını yakaladı.

Jimmy Butler 17 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Bam Adebayo ise maçı 14 sayı, 10 ribaund ve 7 asistle tamamladı.

Lakers tarafında LeBron James, son sekiz maçının altısını kaybeden Lakers adına 29 sayıyla oynadı. Rui Hachimura ise 14 sayı ekledi.

Gecenin diğer sonuçları:

Pistons 120-130 Celtics

Pacers 90-99 Nets

Magic 106-102 76ers

Hawks 119-104 Bucks

Wolves 108-80 Clippers

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