Miami Heat, Miwaukee Bucks'ı 130-117 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

NBA'de play-off turu heyecanı 4 maç ile devam etti. Doğu Konferansı play-off turu ilk maçında Miami Heat, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 130-117'lik skorla yenerek seride durumu 1-0'a getirdi. Miami'de 35 sayı, 11 asist ve 5 ribaund ile double-double yapan Jimmy Butler, galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekipte Bam Adebayo 22 sayı ve 9 ribaund, Kevin Love 18 sayı ve 8 ribaund, Gabe Vincent de 15 sayı ve 6 asist ile mücadele etti. Milwaukee'de ise Khris Middleton'un 33 sayı ve 9 ribaundu, Bobby Portis'in 21 sayı ve 8 ribaundu, Jrue Holiday'in de 16 sayı ve 16 asisti yeterli olmadı. Serinin ikinci maçı, 19 Nisan Salı gecesi yine Milwaukee'nin sahasında oynanacak.