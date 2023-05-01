Miami Heat, New York Knicks'i 108-101 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

Doğu Konferansı'nda play-off'lara son sıradan katılmasına rağmen normal sezon lideri Milwaukee Bucks'ı eleyen Miami Heat, konferans yarı finaline de galibiyetle başladı.
New York Knicks deplasmanından 108-101 galip ayrılan Heat, seride 1-0 öne geçti ve saha avantajını ele geçirdi.
Heat'te Jimmy Butler 25 sayı, 11 ribaunt, Kyle Lowry 18 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, 4 blok ve Gabe Vincent 20 sayı, 5 asistle oynadı.
Knicks cephesinde R.J. Barrett'ın 26 sayı, 9 ribaunt, 7 asist ve Jalen Brunson'ın 25 sayı, 7 asist, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.