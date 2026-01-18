İSTANBUL 4°C / 1°C
Spor

Miami Heat, Oklahoma City Thunder'ın serisini bitirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Oklahoma City Thunder'ı 122-120 yenerek rakibinin 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

18 Ocak 2026 Pazar 11:02
Miami Heat, Oklahoma City Thunder'ın serisini bitirdi
Kaseya Center'da Batı Konferansı lideri Thunder'ı ağırlayan Heat, Bam Adebayo'nun 30 sayı, 12 ribaunt, Norman Powell'ın 19 ve Pelle Larsson'un 16 sayıyla oynadığı maçta sezonun 22. galibiyetini aldı.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 39 ve Aaron Wiggins'in 18 sayısı, sezonun 8. mağlubiyetini engelleyemedi.

SPURS, TİMBERWOLVES'U MAĞLUP ETTİ

San Antonio Spurs, Frost Bank Center'da ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 126-123 yendi.

Bu sezon 29 galibiyete ulaşan Batı Konferansı ikincisi Spurs'te Victor Wembanyama 39 sayı, 9 ribaunt ve De'Aaron Fox 25 sayı, 12 asistle oynadı.

Timberwolves'ta ise kariyer rekoru kıran Anthony Edwards'ın 55 ve Jaden McDaniels'ın 23 sayısı, sezonun 16. yenilgisini önleyemedi.

