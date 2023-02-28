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Spor

Miami Heat, Philadelphia deplasmanında kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı'nda play-off'a kalmayı hedefleyen iki takımdan Miami Heat, çekişmeli mücadelenin ardından deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 101-99 mağlup etti.

28 Şubat 2023 Salı 10:45 - Güncelleme:
Miami Heat, Philadelphia deplasmanında kazandı
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Sezonun 33. galibiyetine ulaşan Heat'te Jimmy Butler 23 sayı, 11 ribaunt, 9 asist, 4 top çalma, Gabe Vincent 14 sayı, Bam Adebayo 13 sayı, 7 ribaunt, Max Strus 13, Victor Oladipo 11 sayıyla skora katkı verdi.

Joel Embiid'in 27 sayı, 12 ribaunt, Tyrese Maxey'nin 23 sayı, James Harden'ın 20 sayı, 12 asist, 6 ribauntluk performansları, Sixers'ın sezonun 21. mağlubiyetini almasını engelleyemedi. Milli oyuncu Furkan Korkmaz ise maçta süre almadı.

SONUÇLAR

NBA'e 4 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 117-106

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 99-101

New York Knicks-Boston Celtics: 109-94

New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 93-101

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