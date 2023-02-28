Miami Heat, Philadelphia deplasmanında kazandı

Sezonun 33. galibiyetine ulaşan Heat'te Jimmy Butler 23 sayı, 11 ribaunt, 9 asist, 4 top çalma, Gabe Vincent 14 sayı, Bam Adebayo 13 sayı, 7 ribaunt, Max Strus 13, Victor Oladipo 11 sayıyla skora katkı verdi.
Joel Embiid'in 27 sayı, 12 ribaunt, Tyrese Maxey'nin 23 sayı, James Harden'ın 20 sayı, 12 asist, 6 ribauntluk performansları, Sixers'ın sezonun 21. mağlubiyetini almasını engelleyemedi. Milli oyuncu Furkan Korkmaz ise maçta süre almadı.
NBA'e 4 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 117-106
Philadelphia 76ers-Miami Heat: 99-101
New York Knicks-Boston Celtics: 109-94
New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 93-101