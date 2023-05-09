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Spor

Miami Heat, seride 3-1 öne geçti

NBA play off turu yarı final serisinde Miami Heat, New York Knicks'i 109-101 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti.

9 Mayıs 2023 Salı 10:13 - Güncelleme:
Miami Heat, seride 3-1 öne geçti
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Doğu Konferansı yarı finalinde Miami Heat, sahasında ağırladığı New York Knicks'i 109-101 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti.

Heat'te Jimmy Butler 27 sayı, 10 asist, Bam Adebayo 23 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı. Max Strus 16, Kyle Lowry 15 sayılık performans sergiledi.

Knicks'te ise Jalen Brunson'ın 32 sayı, 11 asisti mağlubiyeti önlemeye yetmedi. RJ Barrett 24 sayı, Julius Randle 20 sayı, 9 ribauntla salondan ayrıldı.

Serinin beşinci maçı, 11 Mayıs Perşembe günü TSİ 02.30'da Knicks'in sahasında yapılacak.

Miami Heat, Jimmy Butler önderliğinde final yütüyüşünü sürdürüyor.

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