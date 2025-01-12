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Spor

Miami Heat seriye devam ediyor! Üst üste 3. galibiyet

NBA ekibi Miami Heat, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 119-98'lük skorla mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

AA12 Ocak 2025 Pazar 10:18 - Güncelleme:
Miami Heat seriye devam ediyor! Üst üste 3. galibiyet
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 119-98 yendi.

NBA'de 4 maç yapıldı. Trail Blazers'a konuk olan Doğu Konferansı 6'ncısı Heat, Tyler Herro'nun 32 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansıyla galibiyete ulaştı.

Art arda 3 olmak üzere 20. galibiyetini alan Heat'te Nikola Jovic 21 ve Haywood Highsmith 14 sayı üretti.

Trail Blazers'ta Anfernee Simons'ın 28 ve Shaedon Sharpe'ın 22 sayısı, sezonun 25. mağlubiyetini engelleyemedi.

GRİZZLİES, TİMBERWOLVES'U GEÇTİ

Memphis Grizzlies, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 127-125'lik skorla geçti.

Bu sezon 25. galibiyetini alan Batı Konferansı üçüncüsü Grizzlies'te Jaren Jackson Jr 33 ve Desmond Bane 21 sayı kaydetti.

Timberwolves'ta Donte DiVincenzo'nun 27 sayı, 10 ribaunt ve Jaden McDaniels'ın 21 sayısı, sezonun 18. yenilgisini önleyemedi.

SONUÇLAR

Phoenix Suns-Utah Jazz: 114-106

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 123-114

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 125-127

Portland Trail Blazers-Miami Heat: 98-119

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