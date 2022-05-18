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Spor

Miami Heat seriye galibiyetle başladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics'i 118-107 yenen Miami Heat, seride 1-0 öne geçti.

AA18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:47 - Güncelleme:
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NBA play-off'larına tek karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Miami Heat, normal sezonu 2. sırada bitiren Celtics'i mağlup etti.

Ev sahibi Heat'in all-star oyuncusu Jimmy Butler 41 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma, 3 blokla galibiyetin mimarı oldu. Tyler Herro 18 sayı, 8 ribaunt, Gabe Vincent da 17 sayılık katkıda bulundu. Ömer Faruk Yurtseven ise forma şansı bulamadı.

Celtics cephesinde Jayson Tatum'ın 29 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, 4 top çalma ve Jaylen Brown'ın 24 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

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