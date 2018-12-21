Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Miami Heat seriyi 3 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, konuk ettiği Houston Rockets'ı 101-99 mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NBA'e 2 maçla devam edildi. Miami Heat, baştan sona büyük çekişmeye  sahne olan karşılaşmada ağırladığı Houston Rockets'ı 101-99 yenerek sezonun  14'üncü galibiyetine ulaştı.

Bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanan Heat'te Josh Richardson 22  sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Tyler Johnson 19 sayı, Derrick Jones 15 sayı, 8 ribaunt, Dwyane Wade ise 10 sayı üretti.

5 maç sonra kaybederek sezonun 15'inci yenilgisini alan Rockets'ta  all-star James Harden 35 sayı, 12 asist ve 6 ribaunt,  Eric Gordon ise 20 sayılık  performans sergiledi.

Clippers, Gallinari ile kazandı

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Clippers,  konuk ettiği Dallas Mavericks'i 125-121 yenerek sezonun 18'inci galibiyetine  uzandı.

Clippers'ta Danilo Gallinari 32 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Lou Williams  26 sayı, 8 asist, Montrezl Harrell 18 sayı, Tobias Harris de 16 sayı ve 9  ribauntla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 15'te eşitlenen Mavericks'te Luka  Doncic 32 sayı, J.J. Barea 19 sayı, 8 asist, Harrison Barnes 16 sayı, DeAndre  Jordan ise 11 sayı ve 22 ribauntluk performans sergiledi.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yürekler ağıza geldi! Klimanın içinden bakın ne çıktı

Yürekler ağıza geldi! Klimanın içinden bakın ne çıktı

İhracata 'havadan' yarım milyar dolar

İhracata 'havadan' yarım milyar dolar

Sporda 2018 yılı böyle geçti

Sporda 2018 yılı böyle geçti

Hulusi Kentmen vefatının 25'inci yılında saygıyla anılıyor

Hulusi Kentmen vefatının 25'inci yılında saygıyla anılıyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA