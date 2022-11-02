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Spor

Miami Heat, son şampiyonu devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı ekibi Miami Heat, ağırladığı son şampiyon Golden State Warriors'ı 116-109'luk skorla geçerek sezonun üçüncü galibiyetini elde etti.

2 Kasım 2022 Çarşamba 11:05 - Güncelleme:
Miami Heat, son şampiyonu devirdi
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Heat'te Max Strus 24 sayıyla takımının en skoreri olurken, Jimmy Butler 23 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Bam Adebayo 19 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Duncan Robinson 17 sayı, Kyle Lowry 13 sayı, 9 asist ve 5 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Sezona iyi başlayamayan ve 8 maçta 5 kez kaybeden Warriors'ta sadece 3 oyuncu, çift haneli sayılara ulaştı. Stephen Curry 23 sayı, 13 ribaunt ve 13 asistle "triple-double" yaparken, Andrew Wiggins 21 sayı ve 5 asist, Klay Thompson ise 19 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

SONUÇLAR

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 99-108

Miami Heat-Golden State Warriors: 116-109

Oklahoma City Thunder-Orlando Magic: 116-108

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 116-107

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