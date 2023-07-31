Miami Heat'de hedef: Wood ve Oubre

Miami Heat ekibinin, serbest oyuncu döneminde Christian Wood ve Kelly Oubre'yi hedeflediği bildirildi.

Miami Herald'dan Barry Jackson, her iki oyuncunun da piyasadaki değerlerinin üstünde olarak gördükleri minimum kontratın üstünde sözleşmeler aradığını bildirdi.

27 yaşındaki Wood, 2022-23 sezonunda Dallas Mavericks formasıyla 16.6 sayı ve 7.3 ribaund ortalamaları ile oynamıştı.

Bir diğer 27 yaşındaki oyuncu Oubre ise, geçtiğimiz sezon Charlotte Hornets için 20.3 sayı ve 5.2 ribaund ortalamalarıyla kariyerinin en iyi performansını sergilemişti.

Heat her iki oyuncuyla da ilgilense de, menajerleri taraflar arasında herhangi bir özel görüşme olduğunu açıklamamıştı.