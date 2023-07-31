İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2023 Pazartesi / 12 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9639
  • EURO
    29,7539
  • ALTIN
    1698.01
  • BIST100
    7234.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Miami Heat'de hedef: Wood ve Oubre

Miami Heat ekibinin, serbest oyuncu döneminde Christian Wood ve Kelly Oubre'yi kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:49 - Güncelleme:
Miami Heat'de hedef: Wood ve Oubre
ABONE OL

Miami Heat ekibinin, serbest oyuncu döneminde Christian Wood ve Kelly Oubre'yi hedeflediği bildirildi.

Miami Herald'dan Barry Jackson, her iki oyuncunun da piyasadaki değerlerinin üstünde olarak gördükleri minimum kontratın üstünde sözleşmeler aradığını bildirdi.

27 yaşındaki Wood, 2022-23 sezonunda Dallas Mavericks formasıyla 16.6 sayı ve 7.3 ribaund ortalamaları ile oynamıştı.

Bir diğer 27 yaşındaki oyuncu Oubre ise, geçtiğimiz sezon Charlotte Hornets için 20.3 sayı ve 5.2 ribaund ortalamalarıyla kariyerinin en iyi performansını sergilemişti.

Heat her iki oyuncuyla da ilgilense de, menajerleri taraflar arasında herhangi bir özel görüşme olduğunu açıklamamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.