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Michael Eric'e 5 maç men cezası verildi

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Darüşşafaka Tekfen oyuncusu Michael Eric'e 5 maç men cezası verdi.

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TBF'den yapılan açıklamaya göre, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Tekfen ile Türk Telekom arasında oynanan karşılaşmada rakiplerine yönelik hareketlerinden dolayı kurul, Eric'e 8 maç ceza verilmesini kararlaştırdı.

Kurul, haksız tahrik ve oyuncunun samimi açıklamalarından dolayı bu cezayı 5 maça düşürdü. Eric'e, ayrıca 84 bin 375 lira para cezası uygulandı.

Disiplin Kurulu, Darüşşafaka Tekfen yöneticisi Cem Uğur Yelkalan'a ise 18 bin 750 lira para cezası verdi.

Kurul, Beşiktaş Kulübünün 8 bin 750, Türk Telekom oyuncusu Kaya Peker'in de 15 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

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