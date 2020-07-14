14 Temmuz 2020 Salı 17:51 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 17:51

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve kiralık olarak sezonu Nürnberg'de geçiren Michael Frey, Alman kulübüyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu ve sezon öncesinde sarı-lacivertli takımda olacağını söyledi.

Kamptaki duruma göre geleceğinin şekilleneceğini belirten Frey, "İstanbul'a geri döneceğim, gelecek sezon için hazırlıklara başlayacağım. Sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

"ŞAMPİYON GİBİ KARŞILANDIK"

90+6. dakikada attıkları golün ardından Bundesliga 2'de kaldıklarını kaydeden İsviçreli futbolcu, "İniş ve çıkışlarla geçen sezonun ardından bitiş nedeniyle mutluyum. Play-out maçından sonra taraftarlar bizi şampiyon olmuş gibi karşıladı. İnanılmazdı, taraftarlar bu kulüp için yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Nürnberg'te 32 maçta 5 gol ve 5 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.