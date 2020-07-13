Michael Frey, Fenerbahçe'ye geri döndü

13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:10 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:10

Nürnberg, Fenerbahçe'den kiraladıkları Michael Frey'in bonservisini almadı ve 6 oyuncuyla birlikte İsviçreli futbolcuya da veda etti.

Bundesliga 2'de sezonu 16. sırada tamamlayan ve playout maçında son dakikada attığı golle ligde kalan Nürnberg, Frey'in 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Nürnberg, yollarını ayırdığı bazı oyuncularla görüşmelerini sürdürdüğünü de belirtirken, Alman basını Frey'in satın alınmayacağı bilgisini paylaştı.

Michael Frey, son dönemde 11'deki yerini kaybettiği Nürnberg'de 32 maçta 2380 dakika oynadı ve 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

25 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.