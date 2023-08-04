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Spor

Michael Jordan, Charlotte Hornets'ı devredecek

Efsane basketbolcu Michael Jordan, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Charlotte Hornets'taki hisselerinin büyük kısmını devredecek.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 12:16 - Güncelleme:
Michael Jordan, Charlotte Hornets'ı devredecek
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Charlotte Hornets'tan yapılan açıklamada, kulübün en büyük hissedarı konumundaki Jordan ile ABD'li iş insanları Gabe Plotkin ve Rick Schnall arasında hisse satışı konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Bu anlaşmanın ardından Jordan, Charlotte Hornets'in küçük hissedarı olarak kalmaya devam edecek.

ABD basınında yer alan haberlere göre, 2010'da kulübün hisselerinin büyük kısmını 275 milyon dolar karşılığında satın alan Jordan, söz konusu anlaşmadan yaklaşık 3 milyar dolar kazanacak.

NBA'in 1984 Draft'ında 3. sıradan seçildiği Chicago Bulls'da 6 şampiyonluk yaşayan Jordan, çoğu otorite tarafından lig tarihinin en iyi oyuncusu olarak kabul ediliyor.

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