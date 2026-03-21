Michael Olise'den inanılmaz sezon!

Bayern Münih forması giyen Michael Olise, bu sezon adeta uçuyor!

Fransız yıldız, bu sezon Bundesliga'da karşılaştığı her rakibe karşı skor üretme başarısı gösterdi.

Olise, bu sezon toplamda ise 39 maçta 43 gole katkı sağladı. 24 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 16 gol attı ve 27 asist yaptı.

PERFORMANSI

Bayern Münih, Olise'yi 2024 yazında Crystal Palace'tan 53 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Michael Olise, Alman devinde toplamda ise 94 maçta 36 gol attı ve 50 asist yaptı.