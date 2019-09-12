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Michael Schumacher'den müjdeli haber geldi!

Fransa'da kök hücre tedavisi uygulanan Michael Schumacher'in bilincinin yerinde olduğu iddia edildi.

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Geçtiğimiz günlerde Paris'ta bir hastanede kök hücre tedavisi uygulandığı öne sürülen Michael Schumacher'den müjdeli haber geldi.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Schumacher'in tedavi gördüğü hastanede çalışan bir hemşire, efsane pilotun durumuyla ilgili konuştu.

İsmini vermek istemeyen hemşire, Schumacher ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Evet, Michael benim servisimde ve onun bilincinin yerinde olduğuna dair sizi temin edebilirim'' dedi. Alman pilotla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi.

2013 yılında kayak yaparken ağır biçimde yaralanan Michael Schumacher uzun süredir tedavi görüyor.

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