28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7875
  • 6,3895
  • 278.271
  • 101983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Michael Schumacher’e Fransa’da kök hücre nakli yapıldı

Michael Schumacher’le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Formula 1 pilotu Schumacher’in gizli bir tedavi için Fransa’ya götürüldüğü öne sürüldü. İddiaya göre, Schumacher’e Fransız bir cerrah tarafından kök hücre tedavisi yapıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Formula 1 pilotu Michael Schumacher’in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yaklaşık altı yıl önce kayak yaparken kaza geçirerek bitkisel hayata giren Schumacher’in gizli bir tedavi için Fransa’ya götürüldüğü ortaya çıktı.

Le Parisien’de yer alan habere göre, 3 Ocak’ta 50 yaşına giren Schumacher’in Paris’in güneybatısındaki Pompidou hastanesine götürülerek Fransız cerrah Philippe Menasche tarafından kök hücre tedavisine alınacağı bildirildi.

Yedi kez Formula 1 şampiyonluğu bulunan Schumacher, 29 Aralık 2013 tarihinde Fransız Alpleri’nde ailesiyle tatildeyken geçirdiği kaza sonucu kafasından ciddi şekilde yaralanmıştı. Schumacher, kaza sonucunda felç geçirerek konuşamaz hale gelmişti.

Üç ay gibi bir süre komada kalan Schumacher, İsviçre’nin Cenevre Gölü kıyısındaki Gland kentinde bulunan evinde yoğun bakımda bulunuyor.

(Akşam)

Kerbela´yı anma etkinliğinde izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Son fotoğrafı ortaya çıktı... Arkadaşı dehşet gecesini anlattı

Son fotoğrafı ortaya çıktı... Arkadaşı dehşet gecesini anlattı

HDP'nin o kararını kayyum iptal etti

HDP'nin o kararını kayyum iptal etti

Bir kişi kadro dışı kalacak! Futbolcuların gergin bekleyişi...

Bir kişi kadro dışı kalacak! Futbolcuların gergin bekleyişi...

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Terör örgütüne ağır darbe: Sızamadılar

Terör örgütüne ağır darbe: Sızamadılar

Boğulan genci kurtarırken can verdi: Kahramanlık genlerinde var

Boğulan genci kurtarırken can verdi: Kahramanlık genlerinde var

HDP temsilcisinden ABD'de PKK lobisi

HDP temsilcisinden ABD'de PKK lobisi

'Züğürt Ağa' parayı böyle bulmuş! Gözaltına alındı

'Züğürt Ağa' parayı böyle bulmuş! Gözaltına alındı
 

POPÜLER HABERLER

Sınırın karşı tarafında ABD´nin ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren görüntü

Sınırın karşı tarafında ABD´nin ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren görüntü

Sürücülerin korkulu rüyasıydı: 40 yıllık hayal gerçek oluyor

Sürücülerin korkulu rüyasıydı: 40 yıllık hayal gerçek oluyor

Koruma altına alınıyor! Görünüşü kavuna tadı salatalığa benziyor...

Koruma altına alınıyor! Görünüşü kavuna tadı salatalığa benziyor...

Avustralya'dan geldi, Ağrı'da çoban oldu...

Avustralya'dan geldi, Ağrı'da çoban oldu...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA