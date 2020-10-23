23 Ekim 2020 Cuma 19:10 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 19:10

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren ve sezonun tamamlanmasıyla Fulham'a dönen Jean Michael Seri'de heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Fatih Terim'in ısrarla istemesine rağmen, Fulham'la bonservis konusunda anlaşamayan ve yaz transfer döneminde Galatasaray'a gelemeyene Seri, Ocak ayında yeniden sarı kırmızılı formayı giyebilir. Fulham, lig kadrosuna almadığı ve 2.8 milyon euro garanti ücret verdiği tecrübeli oyuncunun gidişine izin verecek. Sabah'ta yer alan habere göre; Seri, menajeri Franklin Mala'ya "Galatasaray'a dönmek istiyorum" dedi.