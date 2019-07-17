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Michael Seri, İspanyol devinin kapısından dönmüş

Galatasaray’ın Fulham’dan kiraladığı Jean Michael Seri’nin İngiltere’ye gitmeden önce Barcelona’nın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Galatasaray’ın Fulham’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Seri’nin bundan önceki transfer serüveni bir hayli dikkat çekti. Fransız kulübü Nice’te harika dönem geçiren ve Lig 1’de şampiyon olan takımın içerisinde önemli bir rol üstlenen Fildişili yıldız İngiltere’ye gitmeden önce Barcelona ile masaya oturmuş, Seri Katalan devinin formasını giymeye hazırlanmıştı.
 
"ÜZGÜNÜM SERİ TRANSFER İŞİ YATTI"
 
Seri’nin menajeri Franklin Mala ile tüm transfer detaylarını konuşan ve İspanya’ya gidip Barcelona’ya imza atmaya hazırlanan 26 yaşındaki orta saha, Başkan Bartemou’dan gelen son dakika telefonuyla yıkıldı. Kendisini takımda görmek isteyen ve bunun için ciddi görüşmeler yaptığını bildiren Bartemou teknik heyetin olumsuz raporuna takıldığını ifade ederken, Seri transferinin yarıda kalması oyuncuda büyük bir hayal kırıklığı yarattı. ‘Özür diliyorum, size karşı çok mahcubum ama Barcelona’da işler bazen böyle yürüyor’ deyip görüşmeleri askıya alan Josep Maria Bartomeu’nun yaralayıcı sözleri, klas futbolcuyu üzerken, Katalan deviyle anlaşamayan Seri’nin daha sonra Fulham’a imza atması milli yıldızın kariyerini şekillendirdi.
 
Geçtiğimiz sezon Fulham’da 34 maçta görev alan Seri 1 gol attı.
 

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