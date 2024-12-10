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Spor

Michail Antonio için üzen iddia! Yeşil sahalara veda edebilir

Geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren West Ham United'ın yıldızı Michail Antonio için üzen bir iddia ortaya atıldı. Jamaikalı oyuncunun dizindeki kırıklar sebebiyle futbolu bırakabileceği öne sürüldü.

10 Aralık 2024 Salı 10:22 - Güncelleme:
Michail Antonio için üzen iddia! Yeşil sahalara veda edebilir
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West Ham yıldızı Michail Antonio, geçtiğimiz cumartesi günü trafik kazası geçirdi.

Ayağının çeşitli bölgelerinde kırık oluşan Antonio için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Daily Mail'de yer alan habere göre; Jamaikalı oyuncunun futbolu bırakmak zorunda kalabileceği iddia edildi.

WEST HAM AÇIKLAMA YAPTI!

West Ham Kulübü, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilincinin açık olduğunu, iletişim kurabildiğini ve gözetim altında olduğunu bildirdi.

Talksport'ta yer alan habere ise göre; yıldız futbolcunun bacağından birinin ciddi hasar aldığı belirtildi.

Haberde Michail Antonio'nun tekrar sahalara dönüp dönemeyeceğini öğrenebilmek için 12 ayın geçmesi gerektiği aktarıldı.

EMEKLİ OLABİLİR

Oyuncunun fiziksel açıdan güçlü olması iyileşme sürecini biraz daha kısalta bileceği de yazıldı. 34 yaşındaki Michail Antonio'nun tekrar sahalara dönememe ihtimalinin de göz ardı edilmediği kaydedildi.

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