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Michal Kadlec, Fenerbahçe kampını ziyaret etti

Fenerbahçe'nin Çekyalı eski futbolcusu Michal Kadlec, sarı-lacivertlilerin Antalya kampını ziyaret etti.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çekya ekibi Slovacko'da forma giyen ve Antalya'da kampta bulunan 34 yaşındaki savunma oyuncusu, eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.     

Ziyarette FB TV'ye açıklamalarda bulunan Kadlec, "Zorlu bir dönemden geçiliyor ama yeni hocamızla birlikte iyi günlerin geleceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadığım dönemi hiçbir zaman unutmayacağım." ifadelerini kullandı.     

Kadlec, kendisinden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Fenerbahçe taraftarlarına da teşekkür etti. 

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