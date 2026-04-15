  • Michal Sokolowski, Basketbol Süper Ligi'nde haftanın 5'inde
Spor

Michal Sokolowski, Basketbol Süper Ligi'nde haftanın 5'inde

Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Büyükçekmece Basketbol karşısında 21 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle oynayan Karşıyaka'nın deneyimli oyun kurucusu Michal Sokolowski, gösterdiği etkili performansla haftanın 5'ine seçildi.

IHA15 Nisan 2026 Çarşamba 12:28
Michal Sokolowski, Basketbol Süper Ligi'nde haftanın 5'inde
Karşıyaka'nın 34 yaşındaki oyun kurucusu Michal Sokolowski, Büyükçekmece Basketbol müsabakasında gösterdiği performansla Türkiye Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Karşıyaka, 96-87 kazanmayı başardı. İzmir ekibinin 34 yaşındaki oyun kurucusu Michal Sokolowski de Büyükçekmece Basketbol karşısında etkili bir performansa imza attı. Deneyimli oyuncu, süre aldığı 35 dakikada; 21 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle galibiyette önemli bir rol oynadı. Polonyalı basketbolcu, gösterdiği bu mücadeleyle Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

