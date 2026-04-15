Michal Sokolowski, Basketbol Süper Ligi'nde haftanın 5'inde

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Karşıyaka, 96-87 kazanmayı başardı. İzmir ekibinin 34 yaşındaki oyun kurucusu Michal Sokolowski de Büyükçekmece Basketbol karşısında etkili bir performansa imza attı. Deneyimli oyuncu, süre aldığı 35 dakikada; 21 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle galibiyette önemli bir rol oynadı. Polonyalı basketbolcu, gösterdiği bu mücadeleyle Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.