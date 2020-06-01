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Spor

Michalis Sifakis: ''Beşiktaş'a Allan McGregor alınmasa ben geliyordum''

Samsunspor'un eski kalecisi Michalis Sifakis, Beşiktaş için itiraflarda bulundu. Sifakis, '2012'de Beşiktaş'tan teklif aldığını ancak Allan McGregor'ı aldılar' dedi.

01 Haziran 2020 Pazartesi 19:09 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 19:09
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Son olarak ülkemizde Samsunspor forması giyen 35 yaşındaki eski Yunan kaleci Michalis Sifakis, ülkesinde açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş için de bir itiraf geldi.

Sakatlık nedeniyle futbol hayatının sonlandığını söyleyen Sifakis, "Türkiye'ye arkadaşım George Samaras ile birlikte gittim. Tarihi bir şehirde, Samsun'daydım ve 2. Lig'deydim. Son maçıma sakatlık nedeniyle çıkamadım ve bu sakatlık da benim futbol kariyerimin sonu oldu. 2018 yazında eşim Olga ile evlendim ve İsrail'den teklif aldım ancak sakatlık nedeniyle acı çekiyordum ve emekli olma kararı aldım." dedi.

EURO 2012 sırasında Beşiktaş ile anlaştığını açıklayan Yunanistan'ın eski kalecisi, "EURO 2012 sırasında ilginç bir yaz geçirdim. Çek Cumhuriyeti maçı sonrasında Deportivo'dan yazılı bir teklif geldi. O sırada kendimi düşünecek durumda değildim, milli takım önemliydi. Polonya'dan ayrılırken, Beşiktaş ile sözlü olarak anlaşmıştım ancak beni değil, Rangers'tan Allan McGregor'ı aldılar. Ben de sonra Cherleroi'ye gittim." diye konuştu.

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