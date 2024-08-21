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Spor

Michel Platini'den Kenan Yıldız'a övgüler!

Dünya futbolunun önemli isimlerinden Michel Platini, Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız hakkında övgü dolu sözler söyledi.

21 Ağustos 2024 Çarşamba 14:16 - Güncelleme:
Michel Platini'den Kenan Yıldız'a övgüler!
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Juventus ve Fransız futbolunun efsane isimlerinden Michel Platini, La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Platini, Juventus'ta 10 numaralı forma verilen Kenan Yıldız ile ilgili de konuştu.

Fransız futbol adamı, "Eğer Kenan Yıldıza 10 numaralı forma verilmişse ve o da bunu istemişse, bu Kenan'ın kişilik sahibi olduğunu gösterir. Juventus ve onun için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kenan Yıldız için, "Benim gibi bir 10 numara olsun, yaratıcı olsun" diyen Platini, "Bellingham, Zidane, Messi gibi isimlerden ilham alıyor. Beni söyleyemem çünkü beni futbol oynarken izlemedi." sözlerini sarf etti.

Juventus, geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmış ve yeni sözleşme ile birlikte Kenan Yıldız'a 10 numaralı formayı teslim etmişti.

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