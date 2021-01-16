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Spor

Michel Seri için resmi açıklama geldi

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Jean Michel Seri için menajerinden açıklamalar geldi.

16 Ocak 2021 Cumartesi 20:35 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 20:35
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Fulham oyuncusu Jean Michel Seri için menajerinden transfer açıklamaları geldi. Oyuncu bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor.

Seri, geçtiğimiz sezonu Sarı-Kırmızılı takımda kiralık olarak geçirdi.

"Fulham'da kalmaması gerekiyor"

Seri'nin menajeri Franklin Mala açıklamasında; "Benfica'dan kimseyle konuşmadık ama kulübün ilgisi olduğu biliniyor. Bana göre serinin kesinlikle Fulham'da kalmaması gerekiyor." dedi.

Fulham'da kadro şansı bulamayan Seri, bu sezon sadece 2 lig kupası maçında toplam 118 dakika süre alabildi.

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