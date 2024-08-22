Michut, Adana Demirspor'dan ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da bir ayrılık yaşandı. Akdeniz ekibinde Edouard Michut, takımdan ayrıldığını açıkladı.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birlikte geçirdiğimiz zaman için Adana Demirspor'a ve destekleri için taraftarlarımıza teşekkür ederim. Hepinize iyi bir sezon diliyorum. Kariyerime yeni bir projede devam etmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME FESİH

Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre, 21 yaşındaki futbolcu, alacaklarının ödenmesinin ardından salı akşamına kadar kulübe süre verdi. Beklenen sürede Michut'a ödemeye yapılmadığı ve genç oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI

Adana Demirspor, Fransız futbolcu Michut'u geçen sezon önce Paris Saint-Germain'den kiralamış, ardından genç oyuncunun bonservisini almıştı.

Akdeniz ekibinde 27 maçta süre bulan Michut, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.