Michy Batshuayi Almanya'da umduğunu bulmadı! Hem formayı hem golü unuttu

Eintracht Frankfurt forması giyen Michy Batshuayi, bu sezon istediği forma şansını bulamıyor.

63 DAKİKA

Belçikalı futbolcu, Eintracht Frankfurt'ta bu sezon 5 maçta sadece 63 dakika forma şansı bulabildi.

GOL YOK

Batshuayi, forma şansı bulduğu 63 dakikada gol sevinci yaşayamadı.

AYRILIK HABERLERİ

Almanya'dan Sky, geçtiğimiz haftalarda Batshuayi'nin devre arası transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan ayrılabileceğini duyurmuştu.

FRANKFURT PERFORMANSI

Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde toplamda ise 16 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

FRANKFURT İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Michy Batshuayi'nin, Eintracht Frankfurt ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.