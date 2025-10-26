İSTANBUL 22°C / 19°C
Spor

Michy Batshuayi Almanya'da umduğunu bulmadı! Hem formayı hem golü unuttu

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Michy Batshuayi bu sezon çıktığı 5 maçta sadece 63 dakika sahada kaldı ve skor katkısı sağlayamadı.

HABER MERKEZİ26 Ekim 2025 Pazar 13:12 - Güncelleme:
Michy Batshuayi Almanya'da umduğunu bulmadı! Hem formayı hem golü unuttu
ABONE OL

Eintracht Frankfurt forması giyen Michy Batshuayi, bu sezon istediği forma şansını bulamıyor.

63 DAKİKA

Belçikalı futbolcu, Eintracht Frankfurt'ta bu sezon 5 maçta sadece 63 dakika forma şansı bulabildi.

GOL YOK

Batshuayi, forma şansı bulduğu 63 dakikada gol sevinci yaşayamadı.

AYRILIK HABERLERİ

Almanya'dan Sky, geçtiğimiz haftalarda Batshuayi'nin devre arası transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan ayrılabileceğini duyurmuştu.

FRANKFURT PERFORMANSI

Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde toplamda ise 16 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

FRANKFURT İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Michy Batshuayi'nin, Eintracht Frankfurt ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

  • Michy Batshuayi
  • Eintracht Frankfurt

