Michy Batshuayi: Avrupa Ligi'nde mümkün olduğunca ilerlemek istiyoruz

Fenerbahçeli futbolcular Michy Batshuayi, UEFA medya biriminin sorularını yanıtladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde paylaşılan röportajda Batshuayi, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Sevilla ile yapacakları maçları çok önemsediklerini belirterek, "Kazanmak gerçekten çok önemli. Grup aşamasında hiç kaybetmedik ve bu bizim güvenimizin yüksek olması için çok önemli. Hedeflerimiz çok yüksek. Bunun için çok çalışıyoruz ve UEFA Avrupa Ligi'nde mümkün olduğunca ilerlemek istiyoruz." dedi.

Teknik direktör Jorge Jesus'un büyük hedefleri olduğunu kaydeden tecrübeli golcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

Genç ve tecrübeli oyunculardan kurulu, kaliteli bir takımız. Başımızda çok fazla deneyime sahip bir teknik direktörümüz var. Kısacası daha ileri gidebilmek için gereken özelliklere sahibiz. Hedefimiz grup aşamasını lider bitirmekti. Teknik direktörümüz Jorge Jesus, ilk maçtan itibaren bunu bize söyledi. Onu iyi tanıyorsunuz. Büyük hedefleri var ve her şey onun planladığı gibi yolunda gidiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağımız ilk maçta yüzde 100'ümüzü verebilmek için bu yolda devam edeceğiz. Bu kupada yoluna devam eden her takımın hedefi şampiyonluk. Bunu söylemektense sahada göstermeyi tercih ederiz. En azından benim açımdan bu böyle. Başarıya ulaşmak emek, performans ve galibiyetlere bağlıdır. Bizim hırsımız çok yüksek. Bunun gerçekleşebilmesi için her takım gibi çok çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin hedefi bu.

Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu projeyi beğendiği için sarı-lacivertli kulübe geldiğini aktaran Batshuayi, "Eğer kendime güveniyorsam ve sahadaysam gerçek Michy Batshuayi ortaya çıkıyor. Geçen yıl çalıştığım teknik direktörüm benim için harika olan şeyin her sezon en az 14-15 gol atmam olduğunu söylemişti. Bu istikrarı sürdürmek istiyorum. Bu sezon kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.