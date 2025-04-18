Süper Lig'de 3 büyük takımın formasını giyen Michy Batshuayi sezon başında Galatasaray'a transfer olmuştu. Belçikalı yıldız sarı-kırmızılı ekipte istediği süreleri alamadı. Bu durumun ardından birçok teklif alan 32 yaşındaki forvet Eintracht Frankfurt'un yolunu tutmuştu. Ancak Batshuayi burada da istediğini bulamamış gibi gözüküyor. Bundesliga ekibi ile sadece 7 maça çıkabilen tecrübeli golcü bunlardan yalnızca 2 maçta 11'de sahaya çıktı.

AVRUPA LİGİ MAÇINDA OYUNA ALINMADI

Batshuayi, Eintracht Frankfurt'un dün gece Tottenham ile oynadığı Avrupa Ligi maçında yedek kulübesinden çıkamadı. Bundesliga ekibinin gole ihtiyacı olduğu dakikalarda dahi Dino Toppmöller tarafından düşünülmeyen golcü oyuncu şok yaşadı. Alman teknik direktör 5 oyuncu değişikliği hakkı olduğu halde bunların hepsini kullanmadı ve Batshuayi oyuna giremedi.

YOLLAR AYRILABİLİR

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, Omar Marmoush'un takımdan ayrılmasının ardından oluşan boşluğu tam olarak dolduramadı.

Alman basınının haberine göre; Kulüp, Elye Wahi ve Michy Batshuayi'den henüz beklenen verimi alamadı.

Bu nedenle Frankfurt'ta gol yükünü Hugo Ekitike'nin üstlendiği vurgulanırken, Michy Batshuayi'nin etkisiz performansına dikkat çekildi.

Bu durumda Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğuna vurgu yapıldı.

2 GOL ATTI

Michy Batshuayi, devre arasında yolunu tuttuğu Eintracht Frankfurt'ta şimdiye kadar 7 maçta görev aldı.

31 yaşındaki nöbetçi golcü, bu karşılaşmalarda 219 dakika sahada kalırken, takımına 2 gollük katkı sağladı.