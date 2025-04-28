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Spor

Michy Batshuayi depremi! Dünyası başına yıkıldı

Devre arasında Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi burada da istediğini bulamadı. Belçikalı golcü için yeni gelişmeler de yaşanıyor. İşte Michy Batshuayi haberinin detayları...

Emre Sarı28 Nisan 2025 Pazartesi 21:53 - Güncelleme:
Michy Batshuayi depremi! Dünyası başına yıkıldı
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Süper Lig'de 3 büyük takımın formasını giyen Michy Batshuayi sezon başında Galatasaray'a transfer olmuştu. Belçikalı yıldız sarı-kırmızılı ekipte istediği süreleri alamadı. Bu durumun ardından birçok teklif alan 32 yaşındaki forvet Eintracht Frankfurt'un yolunu tutmuştu. Ancak Batshuayi burada da istediğini bulamamış gibi gözüküyor. Bundesliga ekibi ile sadece 8 maça çıkabilen tecrübeli golcü bunlardan yalnızca 3 maçta 11'de sahaya çıktı.

AVRUPA LİGİ MAÇINDA OYUNA ALINMAMIŞTI

Batshuayi, Eintracht Frankfurt'un Tottenham ile oynadığı Avrupa Ligi maçında takımının gole ihtiyacı olduğu halde hocası Dino Topmüller'den tercih edilmemişti. Bunu taraflar arasında bağların kopmasına neden oldu. Belçikalı golcü Alman ekibine transfer olduğu günden bu yana istediği süreleri alamamanın sıkıntısını yaşıyor.

YOLLAR AYRILABİLİR

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, Omar Marmoush'un takımdan ayrılmasının ardından oluşan boşluğu tam olarak dolduramadı.

Alman basınının haberine göre; Kulüp, Elye Wahi ve Michy Batshuayi'den henüz beklenen verimi alamadı.

Bu nedenle Frankfurt'ta gol yükünü Hugo Ekitike'nin üstlendiği vurgulanırken, Michy Batshuayi'nin etkisiz performansına dikkat çekildi.

Bu durumda Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğuna vurgu yapıldı.

2 GOL ATTI

Michy Batshuayi, devre arasında yolunu tuttuğu Eintracht Frankfurt'ta şimdiye kadar 8 maçta görev aldı.

32 yaşındaki nöbetçi golcü, bu karşılaşmalarda 265 dakika sahada kalırken, takımına 2 gollük katkı sağladı.

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