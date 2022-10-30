Michy Batshuayi: Jorge Jesus'u bir polis olarak görüyorum

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi, İstanbulspor maçının ardından konuştu.

Belçikalı golcü, "Gerçekten mutluyum. Etkili bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Biz çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bunun da meyvesini aldık. Goller için çok mutluyum." dedi.

"Şu an her şey güzel." diyen Batshuayi, "Gol atmak ve asist yapmak çok güzel bir his. Ama önemlisi attığınız paslarla ve gollerle galibiyeti getirmek. Hoca da bizi sürekli çalıştırıyor. Biz de onun istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Birbirimiz için savaşıyoruz. Yaptıklarımız fiziksel ve mental olarak bana göre çok önemli ve değerli." ifadelerini kullandı.

Batshuayi, "Ben eğlenceyi seven biriyim. Çalışmak gerekiyorsa en iyi şekilde çalışmam gerekiyor. Yoksa Jesus hocam beni mahvedebilir. Jorge Jesus'u bir polis olarak görüyorum. Kendisi çok katı biri, her şeyin mükemmel olması gerektiğine inanıyor." açıklamasını yaptı.