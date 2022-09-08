İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2022 Perşembe / 12 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2417
  • EURO
    18,2723
  • ALTIN
    1001.63
  • BIST100
    3437.41
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Michy Batshuayi: Takıma katkı sağlamak istiyorum
Spor

Michy Batshuayi: Takıma katkı sağlamak istiyorum

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında evinde Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

8 Eylül 2022 Perşembe 23:24 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev maçında galibiyet golünü atan Michy Batshuayi, maç sonrası görüşlerini aktardı.

Batshuayi, "Bana herkes burada çok fazla güven verdi. Ben de bunun karşılığını atacağım gollerle vermek istiyorum. Takıma katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe'den teklif alınca ne hissettiği sorulan Belçikalı golcü, "Çok iyi hissettim, beni çok mutlu etti." cevabını verirken, taraftarın kendisine gösterdiği sevgi için, "Onların gösterdiği sevgi beni çok fazla mutlu etti. Dediğim gibi beni pozitif karşıladılar. Bana bunlar güç ve motivasyon verdi. Ben de bunları atacağım gollerle takımla birlikte kutlayacağım." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.