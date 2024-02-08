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  • Michy Batshuayi uçuşa geçti! 29 resmi maçta 17 gol
Spor

Michy Batshuayi uçuşa geçti! 29 resmi maçta 17 gol

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Süper Lig'de ilk 11'de kendine yer bulmakta zorlansa da Türkiye Kupası ve Avrupa sergilediği performansla adından sıkça söz ettirmeye başladı.

8 Şubat 2024 Perşembe 10:13 - Güncelleme:
Michy Batshuayi uçuşa geçti! 29 resmi maçta 17 gol
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Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, son haftalarda adeta uçuşa geçti....

Edin Dzeko transferi sonrası Michy Batshuayi adeta Boşnak forvetin gölgesinde kaldı. İsmail Kartal, büyük önem verdiği Süper Lig'de tercihini hep Dzeko'dan yana kullandı. Batshuayi ise Konferans Ligi'nde şans buldu ve bunu çok iyi değerlendirdi.

Belçikalı forvet Avrupa'da 5 gole ulaşmasına rağmen ligde 17. haftaya kadar doğru düzgün forma giyemedi ve ağları sarsamadı. Bu nedenle 'Avrupa golcüsü' lakabını alan 30 yaşındaki forvet için işler, ligde hattrick yaptığı Kayserispor deplasmanında değişti. Son haftalarda formu iyice artan Michy Batshuayi, ligde 6 gole ulaşırken, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda Adanaspor karşısında 4 kez ağları sarsarak sükse yaptı.

3 ASİSTİ VAR

Artık turnuva fark etmeksizin kalecilerin korkulu rüyası haline gelen Belçikalı oyuncu, dün de kupa son 16 turunda Gaziantep önünde biri penaltıdan olmak üzere 2 gol attı, takımını çeyrek finale taşıdı. Tecrübeli forvet böylece 29 resmi maçta 17. kez fileleri havalandırmış oldu. Ayrıca 3 de asisti var.

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