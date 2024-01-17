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Spor

Michy Batshuayi'den transfer dedikodularına cevap: Fenerbahçe'ye konsantreyim

Fenerbahçe'de attığı 4 golle Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor karşısında alınan 6-0'lık galibiyetin kahramanı olan Michy Batshuayi, hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

17 Ocak 2024 Çarşamba 23:22 - Güncelleme:
Michy Batshuayi'den transfer dedikodularına cevap: Fenerbahçe'ye konsantreyim
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Fenerbahçe'de Adanaspor ağlarına 4 gol gönderen Michy Batshuayi, karşılaşmanın ardından açıklama yaptı.

Batshuayi yaptığı açıklamada, "Aldığımız sonuçtan dolayı mutluyum. Güzel bir oyun ortaya koyduk. Süre alamayan oyuncular açısından da iyiydi. Kendimden çok bahsetmek istemiyorum. Bugün Lincoln'le ilgili konuşmak istiyorum. Bugün gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. Onun adına gururluyum. Harika bir oyuncu kendisi." ifadelerini kullandı.

Transfer iddialarıyla ilgili konuşan Belçikalı oyuncu, "Açıkçası rekabet çok önemli bir şey. Rekabetle çok daha iyi bir noktaya gelirsiniz. Herkes bu takımda 11'de başlayabilir, çok kaliteli oyuncular var. Transferler ilgili, dedikodularla ilgili çok fazla insan konuşuyor ama ben Fenerbahçe'ye konsantreyim. Hocam ve takım arkadaşlarım da bana güveniyor. Her zaman işimi yapmaya çalışıyorum. Bu takımla kazanabileceğimiz tüm kupaları kazanmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

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